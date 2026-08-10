Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit ettiği şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 56 sentetik ecza hap, av tüfeği, 98 tabanca fişeği ve 479 gram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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