Şanlıurfa'da yem deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir besi ve et tesisinin yem deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Kırsal Çamlıdere Mahallesi yakınlarında bulunan bir besi ve et tesisinin yem deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yangın, 23 araç ve 55 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

