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        Şanlıurfa'da yem deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir besi ve et tesisinin yem deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da yem deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir besi ve et tesisinin yem deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kırsal Çamlıdere Mahallesi yakınlarında bulunan bir besi ve et tesisinin yem deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 23 araç ve 55 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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