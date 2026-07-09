Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 2 bin 716 sentetik ecza hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsünde 2 bin 716 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda yapılan operasyonda, yolcu otobüsünde bulunan bir şüphelide yapılan aramada 49 kutu halinde 2 bin 716 sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

