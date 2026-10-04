TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu:

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN'ın teknolojisiyle net bir şekilde tek tek katılımcıları sayabildiklerini belirterek, "Biz, her ilde yarışma etkinliği düzenledik, 200 bine yakın öyle katılımcı var. 1,3 milyon kişi de sadece bu alana 5 gün içinde geldi. Şu anda yollar tıkalı, devam ediyor gelişler. Bu, bir Anadolu kenti için bir rekor." dedi.

Anadolu Ajansının