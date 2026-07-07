Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Viranşehir'de yaz Kur'an Kursları başladı

        Viranşehir'de yaz Kur'an Kursları başladı

        Viranşehir ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Viranşehir'de yaz Kur'an Kursları başladı

        Viranşehir ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

        Viranşehir İlçe Müftülüğü koordinasyonunda cami ve Kur'an kurslarında başlayan eğitimlerde öğrencilere Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ibadet, siyer, ahlak ve değerler eğitimi verilecek.

        Kurslar kapsamında, öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de düzenlenecek.

        İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.


        Kaya, kursların çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine, dini bilgilerini geliştirmelerine ve milli ile manevi değerlerle yetişmelerine katkı sağlayacağını ifade ederek, aileleri çocuklarını kurslara yönlendirmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı

        Benzer Haberler

        Traktörün kasasından uyuşturucu çıktı
        Traktörün kasasından uyuşturucu çıktı
        Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,8 arttı
        Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,8 arttı
        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        Başsavcıdan adliye binası inşaatında inceleme
        Başsavcıdan adliye binası inşaatında inceleme
        "TİGEM Türkiye'nin bütün hububat tohumunu tek başına üretebilecek kapasited...
        "TİGEM Türkiye'nin bütün hububat tohumunu tek başına üretebilecek kapasited...
        Siverek'te uyuşturucu hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı
        Siverek'te uyuşturucu hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı