Yapay zekayla beyin kanserine yönelik molekül geliştiren üniversiteliler TEKNOFEST'te birinci oldu

MÜSLÜM ETGÜ/ADSIZ GÜNEBAKAN - TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Onkoloji 3T Yarışması'nda birinci olan üniversiteli gençler, yapay zeka desteğiyle beyin kanserine yönelik geliştirdikleri yeni molekülü daha ileri aşamalara taşımayı hedefliyor.

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