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        Yazın sağlıklı kalmanın yolu su tüketimi ve sebze ağırlıklı beslenmeden geçiyor

        EŞBER AYAYDIN - Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının vücudun sıvı ve mineral dengesini olumsuz etkilediğini, sağlığın korunması için su tüketiminin artırılması ve beslenmede hafif, su oranı yüksek gıdalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Yazın sağlıklı kalmanın yolu su tüketimi ve sebze ağırlıklı beslenmeden geçiyor

        EŞBER AYAYDIN - Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının vücudun sıvı ve mineral dengesini olumsuz etkilediğini, sağlığın korunması için su tüketiminin artırılması ve beslenmede hafif, su oranı yüksek gıdalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

        Hayoğlu, AA muhabirine, sıcak havalarda özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıvı kaybına karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

        Yetersiz su tüketiminin halsizlik, tansiyon problemleri ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Hayoğlu, yetişkinlere günlük en az 2 litre su tüketmelerini önerdi.

        Hayoğlu, su tüketiminin gün içine yayılarak yapılmasının önemine değinerek, suya nane, limon ya da kabuğuyla dilimlenmiş limon ekleyerek hem ferahlatıcı bir tat elde edebileceğini hem de sıvı tüketimini artırabileceğini anlattı.

        Terlemeyle birlikte vücudun mineral kaybettiğine işaret eden Hayoğlu, potasyum ve magnezyum açısından zengin maden sularının bu kaybın yerine konulmasına katkı sağlayabileceğini, böylece yorgunluk hissinin azalmasına ve vücudun daha dinç kalmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.

        - Su oranı yüksek meyve ve sebzeler tercih edilmeli

        Hayoğlu, yaz aylarında su oranı yüksek sebze ve meyvelerin beslenmede önemli yer tuttuğunu dile getirerek, bu ürünlerin vücudun sıvı dengesinin korunmasına ve genel sağlığın desteklenmesine katkı sunduğunu belirtti.

        Karpuzun potasyum açısından zengin bir meyve olduğuna dikkati çeken Hayoğlu, bunun vücut direncinin korunmasına ve halsizlik hissinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

        Hayoğlu, meyvelerin doğal şeker içerdiğini ve bu nedenle tüketimin ölçülü olması gerektiğinin altını çizerek, karpuzun kahvaltıda veya ara öğünlerde 1-2 dilim peynirle birlikte tüketilmesinin daha dengeli bir tercih olacağını kaydetti.

        Yaz aylarında beslenmede sebze ağırlıklı öğünlerin öne çıkarılması gerektiğini dile getiren Hayoğlu, şöyle konuştu:

        "Yemeklerde özellikle hafif tüketilen, sebze ağırlıklı yiyecekleri tercih etmek, et ve benzeri ağır, yağlı yiyecekleri azaltmak hatta mümkünse tüketmemek sağlık açısından daha faydalı olur. Az zeytinyağı kullanılan sebze yemeklerini ön plana çıkarmak gerekir. Kabak, fasulye ve bezelye gibi mevsim sebzeleri tercih edilebilir. Soğuk yoğurt çorbaları, domates çorbaları, yoğurt, ayran ve cacık da hem vücudun enerji ve mineral dengesinin korunmasına katkı sağlar hem de sıcak havalarda ferahlık verir."

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