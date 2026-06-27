Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Yeşilay şanlıurfa Şubesi basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Yeşilay şanlıurfa Şubesi basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesince bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve etkinlikler değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Yeşilay şanlıurfa Şubesi basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesince bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve etkinlikler değerlendirildi.

        Karaköprü'de bir otelde kentte görev yapan basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen buluşmada konuşan Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, yapılan çalışmalar ve etkinlikleri anlattı.

        Eğitimden spora, farkındalık çalışmalarından sosyal projelere kadar birçok alanda önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiftçi, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

        Özellikle çocuklar ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Çiftçi, bağımlılıkla mücadelede destek veren tüm kurumlara, gönüllülere ve basın mensuplarına teşekkür ederek, toplumun her kesimini Yeşilayın çalışmalarına destek olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 şüpheli...
        Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 şüpheli...
        Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın
        Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın
        Yeşilay, Şanlıurfa'da 3 yılda 155 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğiti...
        Yeşilay, Şanlıurfa'da 3 yılda 155 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğiti...
        Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Yalnız yaşadığı evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Şanlıurfa'da evinde silahlı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki adam hayatını ka...
        Şanlıurfa'da evinde silahlı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki adam hayatını ka...