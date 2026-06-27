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        Yeşilay, Şanlıurfa'da 3 yılda 155 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesince, bağımlılıkla mücadele kapsamında son 3 yılda kent genelindeki 470 okulda yaklaşık 155 bin öğrenciye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Yeşilay, Şanlıurfa'da 3 yılda 155 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesince, bağımlılıkla mücadele kapsamında son 3 yılda kent genelindeki 470 okulda yaklaşık 155 bin öğrenciye eğitim verildi.

        Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda, kent merkezi ile 13 ilçedeki okullarda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine teknoloji, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konusunda bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi.

        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

        Son 3 yılda 70 gönüllü öğretmenin katkısıyla 470 okulda yaklaşık 155 bin öğrenciye ulaştıklarını belirten Çiftçi, gençlerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Son 3 yılda 470 okulda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 155 bin öğrencimize 70 gönüllü öğretmen nezaretinde 5 başlıkta bağımlılığı anlattık. Genç gördüğümüz her yerde Yeşilay olmalı diyoruz. Bu anlayışla gelecek eğitim öğretim yıllarında da daha çok gencimize ulaşacağız. Amacımız önleyici çalışma, bilinçlendirme ve bilgilendirme. Sahada bunun olumlu yansımalarını görüyoruz. Aldığımız geri dönüşler hem bizi motive ediyor hem de çalışmalarımızı daha da güçlendiriyor."

        - Gelecek yıl 65 bin öğrenci hedefleniyor

        Çiftçi, kısa süre önce 2025-2026 eğitim öğretim yılı TBM seminerlerinin kapanış programını gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek dönemde eğitim faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

        2026 yılında yaklaşık 32 bin kişiye ulaştıklarını aktaran Çiftçi, "2026-2027 eğitim öğretim yılında hedefimiz bu sayıyı yaklaşık 65 bine çıkararak iki katına ulaştırmak." dedi.

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