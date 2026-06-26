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        Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'tan silah sesi geldiğini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet D'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede inceleme başlatırken, Mehmet D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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