Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Giriş: 26.06.2026 - 23:47 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'tan silah sesi geldiğini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet D'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede inceleme başlatırken, Mehmet D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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