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        AK Parti Siirt İl Başkanı Gider için karşılama programı düzenlendi

        AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevine getirilen Abdulhekim Gider için karşılama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 23:08 Güncelleme:
        AK Parti Siirt İl Başkanı Gider için karşılama programı düzenlendi

        AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevine getirilen Abdulhekim Gider için karşılama programı düzenlendi.

        Siirt Havalimanı Kavşağı'nda partililer tarafından karşılanan Gider, konvoy eşliğinde AK Parti İl Başkanlığına geçti.

        Burada partililere hitap eden Gider, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetleneceklerini belirten Gider, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu göreve getirildim. Bizler bu davanın birer neferiyiz. Bizde ayrım yok, hep birlikte biriz, beraberiz. Merkez, ilçe ve tüm beldeleriyle bir bütün olmaya, birleştirmeye geldik, ayrıştırmaya değil." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de davanın gerçek sahibinin millet olduğunu belirterek, "Bizler de milletimize hizmet etmeyi en büyük şeref gören kadrolarız. Birlik, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." dedi.



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