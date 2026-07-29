Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri EMŞAV Siirt hizmet binası açıldı

        EMŞAV Siirt hizmet binası açıldı

        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Siirt hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:37 Güncelleme:
        EMŞAV Siirt hizmet binası açıldı

        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Siirt hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'ndeki hizmet binasının açılışına İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, polis başmüfettişleri Kadir Yırtar ve Ahmet Irmak, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanvekili Fuat Özgür Çalapkulu, EMŞAV İl Başkanı Kasım Bulut, kanaat önderi ve EMŞAV İl Başkan Yardımcısı Aziz Benek, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.

        Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Özdemir, şehitlere rahmet, gazilere şifa ve hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Yapılan konuşmanın ardından hizmet binasının açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Siirt'te kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Siirt'te kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Siirt'te koruma altındaki çocuğun jandarma olma hayali gerçek oldu
        Siirt'te koruma altındaki çocuğun jandarma olma hayali gerçek oldu
        Siirt'te engelli vatandaşlara yeni akülü araç desteği
        Siirt'te engelli vatandaşlara yeni akülü araç desteği
        Siirt'te meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayabağlar beldesinde altyapı çalışmaları
        Kayabağlar beldesinde altyapı çalışmaları
        Siirt'te evin bahçesinde çıkan yangında meyve ağaçları kül oldu
        Siirt'te evin bahçesinde çıkan yangında meyve ağaçları kül oldu