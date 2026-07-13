Kurtalan Kaymakamı Salih Başara görevine başladı
Kurtalan Kaymakamlığına atanan Salih Başara, görevine başladı.
Giriş: 13.07.2026 - 18:03 Güncelleme:
Kurtalan Kaymakamlığına atanan Salih Başara, görevine başladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Başara için Hükümet Konağı bahçesinde karşılama programı düzenlendi.
Kamu kurum ve kuruluşların amirleri tarafından karşılanan Başara, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.
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