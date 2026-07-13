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        Kurtalan Kaymakamı Salih Başara görevine başladı

        Kurtalan Kaymakamlığına atanan Salih Başara, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Kurtalan Kaymakamı Salih Başara görevine başladı

        Kurtalan Kaymakamlığına atanan Salih Başara, görevine başladı.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Başara için Hükümet Konağı bahçesinde karşılama programı düzenlendi.


        Kamu kurum ve kuruluşların amirleri tarafından karşılanan Başara, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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