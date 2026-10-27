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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü yakınlarında yol yapım çalışmaları sırasında hidroklorik asit (HCl) bulunan bir varille temas eden iki belediye işçisi baygınlık geçirdi.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Senaryo kapsamında olay yerindeki sıcak bölgede arındırma işlemleri gerçekleştirilen hastalar, gerekli güvenlik önlemlerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Hastaneye olayla ilgili bilgi verilmesinin ardından başhekim tarafından olay yönetim sistemi aktive edildi ve turuncu kod anonsu yapıldı.

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        Tatbikat sürecinde AFAD yetkilileri tarafından hem olay yerinde hem de hastanede radyasyon ölçümleri gerçekleştirildi.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

        Arındırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilinci açık olan hastalar izolasyona alındı ve gerekli tedavileri uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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