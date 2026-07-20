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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "mavi kod" tatbikatı düzenlendi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "mavi kod" tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "mavi kod" tatbikatı düzenlendi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "mavi kod" tatbikatı gerçekleştirildi.

        Hastanenin dahiliye servisinde acil tıbbi müdahale süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, ekipler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve müdahale sürelerini en aza indirmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, yataklı serviste tedavi görmekte olan bir hastanın aniden şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri gelişmesi sonucu sağlık durumunun kritikleştiği senaryosu uygulandı.

        Senaryo gereği hastanın durumunu ilk fark eden hemşire, hastanın vital bulgularını değerlendirmeye alarak oksijen tedavisini başlattı ve acil müdahale arabasını kullanıma hazır hale getirdi, serviste görevli sağlık personeli tarafından 2222 numaralı dahili hat üzerinden "mavi kod" çağrısı yapıldı.

        Alarmın verilmesinin ardından hastanenin mavi kod ekibi ile güvenlik personeli, olay yerine 3 dakika içerisinde ulaşarak gerekli acil tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

        Durumu stabilize edilen hasta, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla yoğun bakım servisine sevk edildi.


        Tatbikat, hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve mavi kod alarmının sonlandırılmasıyla başarıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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