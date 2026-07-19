Siirt'te Kezer Çayı'nda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Siirt'te, Kezer Çayı'nda su seviyesinin ani yükselmesiyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kezer Çayı'nda piknik yapan 8 kişi, akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu suda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu çayda mahsur kalan 8 kişi, bulundukları yerden tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarına katılan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yaz aylarında dere ve çay yataklarında ani su yükselmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

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