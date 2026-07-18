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        Siirt'te iki ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde fıstık bahçesi ile bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Siirt'te iki ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde fıstık bahçesi ile bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Oyacık köyündeki fıstık bahçesi ile Yeni Mahalle'deki bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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