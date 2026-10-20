Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 3 parça halinde 23,5 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 435 lira ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilenlere yönelik çalışma yürütüldü.

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