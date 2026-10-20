Siirt'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 28 RF 783 plakalı otomobil, ilçe girişinde bir evin bahçesine devrildi.

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