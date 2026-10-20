Kurtalan'da otomobil evin bahçesine uçtu: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçede 28 RF 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evine bahçesine düştü. Ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.