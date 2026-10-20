Siirt'te hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet alevlere teslim oldu
Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Siirt merkez 15 Temmuz Meydanı önündeki Kurtalan yolu üzerinde A.A. yönetimindeki motosiklet ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın ardından motosiklette yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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