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        Siirt'te park halindeki 2 araç yandı

        Siirt'te park halindeki SUV tipi araçta çıkan ve yanındaki otomobile sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Siirt'te park halindeki 2 araç yandı

        Siirt'te park halindeki SUV tipi araçta çıkan ve yanındaki otomobile sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Yeni Mahalle Adil Yaşar Caddesi'nde park halindeki 07 AVG 058 plakalı SUV tipi aracın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında park halindeki 34 EPY 721 plakalı otomobile de sıçradı.

        Araçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Araçların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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