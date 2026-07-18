Siirt'te park halindeki 2 araç yandı
Siirt'te park halindeki SUV tipi araçta çıkan ve yanındaki otomobile sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt'te park halindeki SUV tipi araçta çıkan ve yanındaki otomobile sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeni Mahalle Adil Yaşar Caddesi'nde park halindeki 07 AVG 058 plakalı SUV tipi aracın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında park halindeki 34 EPY 721 plakalı otomobile de sıçradı.
Araçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araçların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.
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