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        Siirt'te durdurulan tırda 170 kilogram kubar esrar ele geçirildi

        Siirt'te durdurulan tırda 170 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Siirt'te durdurulan tırda 170 kilogram kubar esrar ele geçirildi

        Siirt'te durdurulan tırda 170 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte durdurulan tırda arama yapıldı.

        Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada 170 kilogram kubar esrar bulundu, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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