Siirt'te durdurulan tırda 170 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte durdurulan tırda arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada 170 kilogram kubar esrar bulundu, 1 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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