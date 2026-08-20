Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde OCT cihazı hastaların hizmetine sunuldu.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde OCT cihazı hastaların hizmetine sunuldu.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı kullanıma sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde OCT cihazı hastaların hizmetine sunuldu.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı kullanıma sunuldu.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Kardiyoloji Anabilim Dalında OCT eşliğinde kalbin ana damarlarından biri olan sol ana koroner arterden LAD damarına uzanan bölgeye stent yerleştirilmesine yönelik 4 hastaya işlem uygulandı.

        İşlemler, Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak ve Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yılmaz ile Uzm. Dr. Ahmet Emir Ulutaş tarafından gerçekleştirildi.

        Kalp damarlarının içinin çok yüksek çözünürlükle görüntülenmesini sağlayan OCT ile damar yapısı ve damardaki darlığın özellikleri daha ayrıntılı değerlendirilebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Siirt'te yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te hastaya giden ambulans devrildi
        Siirt'te hastaya giden ambulans devrildi
        Siirt'te akıma kapılan genç hayatını kaybetti
        Siirt'te akıma kapılan genç hayatını kaybetti
        Siirt'te şantiyede iş makinesi yandı
        Siirt'te şantiyede iş makinesi yandı
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması 2. gününde devam ediyor
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması 2. gününde devam ediyor
        Gençlerin yuva kurması için köy köy gezerek evlilik desteğini anlatıyorlar
        Gençlerin yuva kurması için köy köy gezerek evlilik desteğini anlatıyorlar