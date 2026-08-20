Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde OCT cihazı hastaların hizmetine sunuldu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı kullanıma sunuldu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Kardiyoloji Anabilim Dalında OCT eşliğinde kalbin ana damarlarından biri olan sol ana koroner arterden LAD damarına uzanan bölgeye stent yerleştirilmesine yönelik 4 hastaya işlem uygulandı.

İşlemler, Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak ve Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yılmaz ile Uzm. Dr. Ahmet Emir Ulutaş tarafından gerçekleştirildi.

Kalp damarlarının içinin çok yüksek çözünürlükle görüntülenmesini sağlayan OCT ile damar yapısı ve damardaki darlığın özellikleri daha ayrıntılı değerlendirilebiliyor.