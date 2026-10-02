Siirt polisinden dronla yapılan anonsla trafik denetimi
Siirt'te polis ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dronla yapılan anonsla denetim gerçekleştiriliyor
Siirt'te polis ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dronla yapılan anonsla denetim gerçekleştiriliyor
Siirt Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir'in talimatıyla kentte trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dronla anons yapılıyor.
Güres Caddesi başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde yapılan denetimlerde sürücü ve yayalara yönelik uyarılarda bulunuluyor.
Dronun ses sisteminden yapılan anonslarda, şunlar kaydediliyor:
"Sizlere gökyüzünden bir hatırlatmamız var. Yolculuğunuz boyunca hızınızı yol ve trafik şartlarına göre ayarlayın. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Emniyet kemerinizi takmadan aracınızı hareket ettirmeyin. Yaya geçidine yaklaşırken hızınızı mutlaka azaltın ve yayalara geçiş hakkı verin. Kırmızı ışıkta geçerek kontrolü şansa bırakmayın. Trafikte güvenli geçiş doğru ışığı beklemekle başlar. Kaskını tak, yolun sonunda seni bekleyenler var."
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