FECRİ BARLIK - Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde, devlet desteğiyle geliştirilen modern seracılık faaliyetlerinde her geçen yıl üretim alanı artıyor.



Yaklaşık 19 yıl önce fide üretimine başlanan, geçen yıllar içerisinde modern seracılıkta ivme yakalayan ve yörede "sera köyü" olarak anılan Ulaştı'da devlet desteğiyle sera sayısı 180'e yükseldi.



Yaklaşık 80 haneli ve 800 nüfuslu köyün temel geçim kaynaklarından seracılıkta bu dönem ağırlıklı olarak salatalık üretiliyor.



Dağlarla çevrili, zorlu arazi koşullarına rağmen geniş alana yayılan seralar sayesinde köyde yılın her dönemi üretim sürüyor.



- "Köy olarak geçimimizi seracılıktan sağlıyoruz"



Muhtar Eyüp Hazar, AA muhabirine, seralarda önce domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştirdiklerini, fide sezonu tamamlandıktan sonra salatalık üretimine geçtiklerini söyledi.



Salatalık hasadı bittikten sonra ise yeşil soğan ekimine başladıklarını anlatan Hazar, "Köy olarak geçimimizi seracılıktan sağlıyoruz. Devlet desteğiyle sera sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.



Hazar, sera sayısını 500'e çıkarmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bu ancak devletin çiftçiye vereceği desteklerle mümkün olabilir. Köyümüzün daha üretken ve verimli olması için çalışıyoruz. Üreticiler yılın her döneminde emek veriyor. Ulaştı köyü halkı yılın 365 günü üretimin içinde. Kar, kış, yağmur, dolu demeden seralarımızda çalışıyoruz. Ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz." diye konuştu.



Fide sezonunda ürettikleri domates, biber ve patlıcan fidelerini Van, Iğdır, Kayseri, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere birçok ile gönderdiklerini belirten Hazar, ürettikleri salatalıkları ise Bitlis, Batman ve Siirt'teki hallere ulaştırdıklarını söyledi.



Hazar, kış aylarında ise seralarda yeşil soğan yetiştirdiklerini, bu ürünü de yine bölgedeki illerin hallerine gönderdiklerini kaydetti.



- "Üretime devam edeceğiz"



Seracettin Hazar da yaklaşık 15 yıldır köyde seracılıkla uğraştığını belirterek, köyde herkesin üretim yaptığını söyledi.



Bu dönemde seralarda salatalık yetiştirdiklerini ifade eden Hazar, "Hasadın ardından yeniden ekim yapacağız. İnşallah üretime aralıksız devam edeceğiz." dedi.



Çiftçilerden Yasin Hazar ise geçimini sağlamak için gurbette hamallık yaptığını, daha sonra köyüne dönerek seracılığa başladığını belirtti.



Seracılığın kendileri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu anlatan Hazar, "Artık gurbete gitmek istemiyorum. Köyüme döndüm, seramı kurdum. Salatalık üretiyorum, biber de ektik. Köyümüzü kalkındırmak istiyoruz. Devlet desteğiyle üretimi daha da artırabiliriz. Köyümüz 'sera köyü' olarak anılıyor. Burada üretim olursa kimsenin gurbete gitmesine gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

