Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedeni bulundu

        Siirt'te çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedeni bulundu

        Siirt'te çaya düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Siirt'te çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedeni bulundu

        Siirt'te çaya düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedenine ulaşıldı.

        Dün akşam saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde dengesini kaybederek Botan Çayı'na düşen 12 yaşındaki oğlu F.S'yi kurtarmak için suya atlayan baba Ö.S'nin (48) bulunması için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, çalışmada Ö.S'nin de cansız bedenini buldu.

        Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        - Olay

        Botan Köprüsü mevkisinde, dün akşam saatlerinde F.S. dengesini kaybederek Botan Çayı'na düşmüş, durumu fark eden Ö.S, oğlunu kurtarmak için atladığı suda akıntıya kapılmıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Siirt Belediyesi dalgıç ekiplerince başlatılan arama çalışmasında bulunup sudan çıkarılan F.S'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, baba Ö.S'nin bulunması için yürütülen aramalara havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok

        Benzer Haberler

        Siirt'te kahreden haber: Dün evladının bugün babanın cansız bedenine ulaşıl...
        Siirt'te kahreden haber: Dün evladının bugün babanın cansız bedenine ulaşıl...
        Siirt'te Faruk'un ardından babasının da cansız bedenine ulaşıldı
        Siirt'te Faruk'un ardından babasının da cansız bedenine ulaşıldı
        Siirt'te çaya düşen çocuk boğuldu, oğlunu kurtarmaya çalışan baba akıntıya...
        Siirt'te çaya düşen çocuk boğuldu, oğlunu kurtarmaya çalışan baba akıntıya...
        Siirt'te suda 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu; kayıp babası aran...
        Siirt'te suda 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu; kayıp babası aran...
        Siirt Botan Çayı'nda acı son: 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu, kayıp babası...
        Siirt Botan Çayı'nda acı son: 11 yaşındaki çocuk ölü bulundu, kayıp babası...
        Siirt'te ormanlık alanlara giriş yasaklandı
        Siirt'te ormanlık alanlara giriş yasaklandı