Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te ormanlık alanlara giriş yasaklandı

        Siirt'te ormanlık alanlara giriş yasaklandı

        Siirt Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Siirt'te ormanlık alanlara giriş yasaklandı

        Siirt Valiliği, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentteki ormanlık alanlarda ciddi hasara yol açabilecek yangınların önüne geçebilmek​​​​​​​ amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

        İl sınırlarındaki bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Ormanlık alanlarda mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik yapılması ve dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangına sebep olabilecek malzeme sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklanmıştır. Ayrıca kara yolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır."

        Açıklamada, Siirt Orman Parkı, Tillo Kale, Tillo Tabiat Parkı, Deliklitaş Mesire alanı ve Baykan Orman Parkı'nda sadece mesire alanı içerisindeki mangal yakmaya müsait olan kameriyelerin kenarlarında ateşli piknik yapılabileceği anlatılarak, bunun dışında başıboş mangal, semaver ve yangın çıkmasına sebep olabilecek ateş yakılamayacağı dile getirildi.

        İlgili kurumların yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Bütün belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyenler, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebileceklerdir. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildir. Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonu altında genel kolluk birimleri ve orman muhafaza memurları tarafından bu kararla alınan tedbirler ve getirilen yasaklamaların kontrol ve denetimi kesintisiz olarak yerine getirilecektir."


        Açıklamada, yasaklama kararına aykırı davrananlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirileceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!

        Benzer Haberler

        Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası
        Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası
        Siirtli milli güreşçi Barış Erbek gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluğuna dik...
        Siirtli milli güreşçi Barış Erbek gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluğuna dik...
        Siirt'te mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Siirt'te mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te katı atık sahasında çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te katı atık depolama sahasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alın...
        Siirt'te katı atık depolama sahasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alın...
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Türkiye 40 ülkeye solunum cihazı ihraç eden...
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Türkiye 40 ülkeye solunum cihazı ihraç eden...