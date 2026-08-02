Siirt'te çaya düşen çocuk boğuldu, oğlunu kurtarmaya çalışan baba akıntıya kapıldı

Siirt'te çaya düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu, oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu.



İddiaya göre, akşam saatlerinde Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde F.S. (12) dengesini kaybederek Botan Çayı'na düştü.



Durumu fark eden baba Ö.S, oğlunu kurtarmak için arkasından suya atladı ancak akıntıya kapıldı.



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Siirt Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce sudan çıkarılan F.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Suda kaybolan baba Ö.S'nin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı belirtildi.

