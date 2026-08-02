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        Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Helvacılar Çarşısı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, M.T. ve A.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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