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        Siirt'te buğday hasat şenliği düzenlendi

        Siirt'te buğday hasat şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Siirt'te buğday hasat şenliği düzenlendi

        Siirt'te buğday hasat şenliği gerçekleştirildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, Garzan Ovası'nın bereketli topraklarında buğday hasadı için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Hasadın bol, bereketli ve hayırlı olmasını dileyen Kızılkaya, "Çiftçimizin her daim yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Özellikle bu yıl çiftçilerimizin tarlalarına, bağ ve bahçelerine rahat ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle arazi yolu çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük." dedi.

        Çiftçileri anız yangınlarına karşı uyaran Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızdan hasat sonrası anız yakma gibi kesinlikle tasvip etmediğimiz davranışlardan uzak durmalarını istiyoruz. Geçmişte bölgemizde bunun acı tecrübelerini yaşadık. Anız yakılmasının hem toprağa ve tarıma büyük zararları var hem de hayvan ve insan sağlığını tehdit eden, hatta can güvenliğini tehlikeye atan ciddi sonuçları bulunuyor. Bu nedenle anız yakanlar hakkında gerekli işlemleri uygulamaktan geri durmayacağız."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ise geçen yıl il genelinde yaklaşık 351 bin dekar alanda buğday, 38 bin dekar alanda ise arpa ekimi yapıldığını, yaklaşık 106 bin ton buğday ve 5 bin 800 ton arpa üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.

        Bu yıl yağışların etkisiyle verimde önemli artış beklendiğini ifade eden Şanverdi, şunları aktardı:

        "Bu yıl buğday üretiminin 150 bin tonun, arpa üretiminin ise 15 bin tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Dekar başına verimin buğdayda 450 kilogramı, arpada ise 400 kilogramı aşacağı öngörülüyor. İlimizde tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve üreticilerimizin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir. Modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretimin güçlendirilmesi temel önceliklerimiz arasındadır."

        Konuşmaların ardından buğday hasadı gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Hasat şenliğine il protokolü, kurum temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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