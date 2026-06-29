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        Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AR 799 plakalı otomobil, Akçalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Osman Ç. (21), Reşat Ç. (22) ve Sadık B. (20), ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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