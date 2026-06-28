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        Siirt'te Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

        Siirt'te düzenlenen "Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası" son müsabakalarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Siirt'te Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

        Siirt'te düzenlenen "Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası" son müsabakalarla tamamlandı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10 kategoride düzenlenen müsabakalarda 242 sporcu mücadele etti.

        Şampiyonanın bugünkü U19 Erkek Yol Yarışı ve Büyük Erkek Yol Yarışı ile birlikte müsabakalar tamamlandı.

        Dereceye giren sporcular için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

        Vali Kemal Kızılkaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonada emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.

        Güzel bir ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kızılkaya, "Sporcularımız yalnızca madalyalarla değil Siirt'ten güzel dostluklar, unutulmayacak anılar ve gönüllerinde güzel hatıralarla ayrılacaklardır. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Siirt sizleri yeniden ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaktır." dedi.

        Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Ayrıca, Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turuna katılanlar arasında yapılan çekilişte 10 kişiye bisiklet ve kask hediye edildi.

        Organizasyon kapsamında Bisiklet Antrenörlüğü Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan antrenörlere başarı belgeleri verildi.

        Programa Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, Yeşilay Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Gülak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Şirvan Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, bazı kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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