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        Siirt'te rögardan sızan sudan zehirlendiği ileri sürülen 32 küçükbaş hayvan telef oldu

        Siirt'te rögar kapağından sızan suyu içtikten sonra zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 01:02 Güncelleme:
        Siirt'te rögardan sızan sudan zehirlendiği ileri sürülen 32 küçükbaş hayvan telef oldu

        Siirt'te rögar kapağından sızan suyu içtikten sonra zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Merkez Doluharman köyü mevkisinde hayvanlarını otlatan bazı göçerler, evlerine dönerken rögardan sızan sudan içen hayvanların rahatsızlandığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

        Bölgeye jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Telef olan 32 hayvanın ölüm nedeninin tespiti için numune alındı.

        Göçerlerden Nurettin İlbaş, basın mensuplarına, hayvanlarının telef olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        İlbaş,"Hayvanlarımızı otlattık, eve doğru yol alırken rögar kapağından sızan suyu içen 32 hayvanımız telef oldu, çoğu da zarar gördü. Mağduruz, gereken çalışmaların yapılmasını istiyoruz." dedi.

        Hifzullah Kaygu da hayvanların zehirlendiğini gördüklerini anlatarak, durumu hemen yetkililere haber verdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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