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        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Tekel Mahallesi Eğitim Caddesi'nde dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada 2 kişi yaralandı.


        Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.










        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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