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        Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı

        Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 00:15 Güncelleme:
        Siirt'te seyir halindeki otomobil yandı

        Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Siirt-Kurtalan kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 ABL 524 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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