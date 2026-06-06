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        Siirt'te devrilen briket yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Siirt'te devrilen briket yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 22:24 Güncelleme:
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        Siirt'te devrilen briket yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Siirt'te devrilen briket yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Reşit Öner'in idaresindeki 07 ARP 784 plakalı tır, Siirt-Eruh kara yolu Botan Çayı mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araç sürücüsü, sıkıştığı yerden ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

        Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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