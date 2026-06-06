Siirt'te devrilen briket yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Reşit Öner'in idaresindeki 07 ARP 784 plakalı tır, Siirt-Eruh kara yolu Botan Çayı mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü, sıkıştığı yerden ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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