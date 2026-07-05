Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Siirt'te şarampole devrilen otomobilde, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VE 2535 plakalı otomobil, Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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