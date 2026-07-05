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        Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Siirt'te şarampole devrilen otomobilde, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Siirt'te şarampole devrilen otomobilde, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VE 2535 plakalı otomobil, Siirt-Eruh kara yolunun Deliklitaş mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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