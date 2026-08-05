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        Siirt'te hız ihlali yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor

        Siirt'te, trafik polisleri, radar uygulamalarını yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemiyle gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Siirt'te hız ihlali yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor

        Siirt'te, trafik polisleri, radar uygulamalarını yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemiyle gerçekleştiriyor.

        Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS), Siirt-Tillo çevre yolunda uygulanmaya başlandı.

        Gece gündüz ve türlü hava koşulunda çalışabilen sistem, aynı anda 4 şeritte hız tespiti yapabiliyor.

        Plaka okuyabilen, araçların cinsini, markasını ve rengini tespit edebilen sistem, verileri anlık olarak emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına aktarıyor.

        Operatör müdahalesi olmadan otomatik hız tespiti gerçekleştirebilen sistemle hız ihlallerinin daha etkin şekilde saptanarak trafik kazalarının azaltılmasına ve can güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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