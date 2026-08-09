Siirt'te iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Maden köyünde bir firmaya ait maden işletmesi sahasında çalışan Emin Kubay, gece saatlerinde tamir etmeye çalıştığı kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kubay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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