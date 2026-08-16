Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te Pervari-Doğan-Çemikare yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'te Pervari-Doğan-Çemikare yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'te yapımı tamamlanan Pervari-Doğan-Çemikare yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Siirt'te Pervari-Doğan-Çemikare yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'te yapımı tamamlanan Pervari-Doğan-Çemikare yolu ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari-Doğan-Çemikare yolu güzergahındaki 10,2 kilometrelik çift kat sathi kaplama ile 1 kilometrelik sanat yapısı tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, tamamlanan yolun vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

        Yolun ulaşım açısından daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini ifade eden Kızılkaya, ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine ve üreticilerin ürünlerini daha kolay ulaştırmasına da katkı sunulduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        "Salah'ı alsaydık Vlahovic'i alamazdık"
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Baykan'da devrilen patpatın sürücüsü yaralandı
        Baykan'da devrilen patpatın sürücüsü yaralandı
        Siirt'te anız yangını meyve bahçesine sıçradı, 100 ağaç zarar gördü
        Siirt'te anız yangını meyve bahçesine sıçradı, 100 ağaç zarar gördü
        Siirt'te bir evde 2 kamyon çöp çıkarıldı
        Siirt'te bir evde 2 kamyon çöp çıkarıldı
        Siirt'te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
        Siirt'te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
        Siirt'te meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Siirt'te meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Baykan'da başıboş köpeklerin kediye saldırdığı anlar kamerada Başıboş köpek...
        Baykan'da başıboş köpeklerin kediye saldırdığı anlar kamerada Başıboş köpek...