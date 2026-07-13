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        Siirt'te taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Siirt'te taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Nallıkaya köyünde S.B. ve A.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada taraflar birbirlerini yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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