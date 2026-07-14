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        Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'in cenazesi toprağa verildi

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybeden Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'in cenazesi toprağa verildi

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybeden Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, son yolculuğuna uğurlandı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Cellek'in cenazesi, Şirvan'daki Pir Muhammed Küfrevi Camisi'ne getirildi.


        Burada kılınan cenaze namazının ardından Cellek'in cenazesi, vasiyeti üzerine Tillo ilçesindeki Sultan Memduh Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Cellek'in ailesi ve yakınları, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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