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        Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi göreve hazır

        Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BOYAFAD), 6 aylık eğitim sürecinin ardından akreditasyon kapsamında girdiği sınavı başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi göreve hazır

        Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BOYAFAD), 6 aylık eğitim sürecinin ardından akreditasyon kapsamında girdiği sınavı başarıyla tamamladı.

        Boyabat Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, akreditasyon kapsamında girdiği sınavı başarıyla geçerek görev yapmaya hazır duruma geldi.

        Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, ekibin akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte emeği geçen tüm eğitmenlere ve ekip üyelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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