Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi göreve hazır
Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BOYAFAD), 6 aylık eğitim sürecinin ardından akreditasyon kapsamında girdiği sınavı başarıyla tamamladı.
Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BOYAFAD), 6 aylık eğitim sürecinin ardından akreditasyon kapsamında girdiği sınavı başarıyla tamamladı.
Boyabat Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, akreditasyon kapsamında girdiği sınavı başarıyla geçerek görev yapmaya hazır duruma geldi.
Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, ekibin akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte emeği geçen tüm eğitmenlere ve ekip üyelerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.