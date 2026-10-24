Boyabat Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi göreve hazır

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, ekibin akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte emeği geçen tüm eğitmenlere ve ekip üyelerine teşekkür etti.

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