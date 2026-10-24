Sinop'ta öğrenciler doğayı yakından tanıdı

Sinop'un Gerze ilçesinde eğitim gören Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu öğrencileri, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen kuş gözlemi ve biyolojik çeşitlilik eğitimine katılarak doğal yaşamın korunmasının önemini öğrendi.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda öğrencilere yönelik kuş gözlemi ve biyolojik çeşitlilik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programına, Gerze ilçesinde bulunan Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. DKMP Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere doğal yaşamın korunması, biyolojik çeşitliliğin önemi ve doğadaki canlı türlerinin ekosistemdeki rolleri hakkında bilgiler verildi.

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Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, kuş gözlemi yaparak bölgenin doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitimde, doğal yaşam alanlarının korunmasının ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerde doğa sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlik, kuş gözlemi ve bilgilendirme çalışmalarının ardından sona erdi.