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        Sinop'ta öğrenciler doğayı yakından tanıdı

        Sinop'un Gerze ilçesinde eğitim gören Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu öğrencileri, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen kuş gözlemi ve biyolojik çeşitlilik eğitimine katılarak doğal yaşamın korunmasının önemini öğrendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Sinop'ta öğrenciler doğayı yakından tanıdı

        Sinop'un Gerze ilçesinde eğitim gören Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu öğrencileri, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen kuş gözlemi ve biyolojik çeşitlilik eğitimine katılarak doğal yaşamın korunmasının önemini öğrendi.

        Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda öğrencilere yönelik kuş gözlemi ve biyolojik çeşitlilik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programına, Gerze ilçesinde bulunan Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. DKMP Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere doğal yaşamın korunması, biyolojik çeşitliliğin önemi ve doğadaki canlı türlerinin ekosistemdeki rolleri hakkında bilgiler verildi.

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        Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, kuş gözlemi yaparak bölgenin doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitimde, doğal yaşam alanlarının korunmasının ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

        Öğrencilerde doğa sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlik, kuş gözlemi ve bilgilendirme çalışmalarının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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