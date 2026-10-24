Geleceğin şefleri 3 bin yıllık lezzetin püf noktalarını öğrendi

Sinop'un en önemli coğrafi ve gastronomi simgelerinden biri olan lakerda, Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine düzenlenen uygulamalı eğitimle tanıtıldı.

Dünya Mutfakları dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Öğr. Gör. Mesut Mehmet Demirel tarafından öğrencilere 3 bin yıllık geçmişe sahip lakerdanın tarihçesi, püf noktaları ve hazırlanış aşamaları ayrıntılı şekilde aktarıldı. Uygulamalı mutfak eğitiminde öğrenciler, lakerda yapımında dikkat edilmesi gereken teknik detayları bizzat tecrübe etti.

Geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen eğitim sayesinde geleceğin şef adayları, Sinop'un zengin gastronomi mirasını yakından tanıyarak mesleki deneyim kazandı.