Boyabat'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, dereye devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Boyabat ilçesi Günpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 DC 195 plakalı otomobil ile 57 ACF 931 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolü kaybedilen 67 DC 195 plakalı otomobil yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada dereye yuvarlanan aracın sürücüsü yaralanırken, her iki otomobilde de ağır maddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.