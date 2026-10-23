Sinop'ta mantar toplarken düşen adam ağır yaralandı
Sinop'un Durağan ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan 66 yaşındaki emekli adam, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Sinop'un Durağan ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan 66 yaşındaki emekli adam, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Durağan ilçesine bağlı Sırnık Alınca köyünde mantar toplamak için araziye çıkan emekli vatandaş Zühtü Karademir (66), bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yüksekten düştü. Düşmenin şiddetiyle başını sert zemine çarpan Karademir, olay yerinde başından ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı Durağan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Durağan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerin ardından durumunun ciddiyeti üzerine Karademir, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada acil olarak ameliyata alınan Zühtü Karademir'in tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
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