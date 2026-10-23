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        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Y.Y. idaresindeki 67 DC 195 plakalı otomobil, Günpınar köyü yolunda karşı yönden gelen Ş.A'nın kullandığı 57 ACF 931 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücülerinden Y.Y. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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