Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi
Karadeniz'in Sinop açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla kaydedildi.
Giriş: 23.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
Karadeniz'in Sinop açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla kaydedildi.
Türkeli ilçesi açıklarında su yüzeyinde sürü halinde ilerledikleri görülen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri dronla görüntülendi.
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